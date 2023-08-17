حكومة الوحدة تنفي تحويل ميناء الخمس لقاعدة عسكرية أو تأجيره لقوات أجنبية

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نفى، الناطق باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، اليوم الخميس، صحة تحويل ميناء الخمس التجاري إلى ميناء عسكري، وذلك في تصريح من داخل ميناء الخمس بحضور رئيس الاركان البحرية ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري.

وقال حمودة: “إن كل ما يشاع حول تنازل الدولة الليبية أو تخصيص أو مناقشة استخدام ميناء الخمس لقواعد أجنبية غير صحيح”.

وأضاف: “نؤكد للإعلاميين والمواطنين بضرورة التحري عن مصداقية المعلومات من المصادر الرسمية والصحيحة”.

وقال حمودة: “إن توجه الحكومة يؤكد ويعزز دور ميناء الخمس التجاري، وأن هناك خطة لتطوير الميناء لزيادة التبادل التجاري مع دول أخرى وكذلك التنمية المكانية لمدينة الخمس وليبيا أجمع”.