النعاس: ما حدث في طرابلس سيتكرر مرارًا بسبب سلبية الشعب

ليبيا – قالت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس،إن ما حدث في طرابلس سيتكرر مرارا بسبب السلبية التي سيطرت على الشعب.

النعاس وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تابعت حديثها:” ما حدث في طرابلس سيتكرر مرارا بسبب السلبية التي سيطرت على الشعب وعدم وقوفه في وجه من سلب منه إرادته وحقه في انتخابات تنهي الأجسام المهترئة مجلس النواب والدولة والرئاسي والحكومة التي لا تملك من أمرها شيئا ولا تبالي أن يفنى الشعب مقابل استمرارها”.