وزير الإسكان يوجه بقبول ملفات المتضررين جراء اشتباكات طرابلس

وجه وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بقبول ملفات المواطنين المتضررين جراء الاشتباكات في سوق الجمعة وعين زارة بالعاصمة طرابلس دون طلب أي إجراءات تعجيزية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس مع عمداء بلديات سوق الجمعة وعين زارة، ولجنة حصر الأضرار المكلفة من قبل وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي بناءً على توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وبينت وزارة الإسكان والتعمير عبر مكتبها الإعلامي أن الوزير وجه خلال الاجتماع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بتكليف مهندسين لدعم عمل اللجنة وتذليل الصعوبات أمام الموطنين وقبول ملفاتهم بدون طلب أي إجراءات تعجيزية وأكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساندة للجنة لتحقيق المطلوب منها.

وأشار وزير الإسكان إلى صدور تعليمات لرئيس شؤون المراكز بوزارة الداخلية بقبول طلبات المواطنين فتح محاضر رسمية وعدم عرقلة أي إجراءات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه بعض البلديات الدائرة في نطاقها الإشتباكات اليومين الماضيين، وتذليل كافة الصعاب أمام عملها، وحصر الأضرار الناتجة عن هذه الاشتباكات.

كما أجرى الوزير زيارة تفقدية للمناطق المتضررة للإطلاع علىى الأوضاع ومعاينة الأضرار.