بعد ساعات من الهدوء الحذر.. مناوشات محدودة في عين زارة

أكدت مصادر متطابقة اندلاع مناوشات محدودة في منطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس بين اللواء 444 وعناصر من الشرطة القضائية التابعة لجهاز الردع.

وبينت المصادر أن المناوشات جاءت على خلفية هدم لواء 444 مقار الأمن القضائي بدون إذن من الجهات المختصة.

وأشارت المصادر إلى استئناف مساعي التهدئة واحتواء الموقف كي لا تتسع الاشتباكات وتسبب خسائر مادية وبشرية كما حدث يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وتسببت الاشتباكات في سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء قيام قوة الردع باجتجاز آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة ولم تتوقف الاشتباكات حتى تم تسليم حمزة إلى جهاز دعم الاستقرار ومن ثم جرى الإفراج عنه