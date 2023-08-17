كمين مُحكم يطيح بمصري سرق مبلغ مالي في بنغازي

تمكن “مركز شرطة بوعطني” بمديرية أمن بنغازي من ضبط مصري الجنسية قام بسرقة مبلغ مالي وقدره 4000 من مركبة مواطن أثناء تأديته لصلاة الجمعة بمسجد البيلاح بمنطقة بوعطني .

إستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها ضد مجهول قام بسرقة مبلغ مالي وقدره 4000 آلاف دينار من مركبته الآلية يوم الجمعة الماضية أثناء تأديته لصلاة الجمعة بمسجد البيلاح بمنطقة بوعطني .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة بوعطني عقيد معتز زقلام تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم أول عيد الحبوني إلى مكان الواقعة للمُعاينة وجمع المعلومات .

وعند وصولهم تمت عملية جمع المعلومات والتحري ومراجعة كاميرات المراقبة بالمكان وبالقرب منه وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لتحديد هوية الفاعل وتحديد مكان إقامته.

وتم إنتقال أعضاء التحريات إلى محل إقامة الشخص المطلوب ولم يجدوه وتم مراقبة الأماكن التي يتردد عليها وتم إعداد كمين مُحكم له وضبطه بالقرب من محل سكنه وتم الانتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ك.ع.ع من مواليد 1988 مصري الجنسية وإعترف بسرقة المبلغ سالف الذكر والتصرف به وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.