نورلاند يبحث مع قزيط التطورات الأخيرة بمجلس الدولة

بحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط التطورات الأخيرة بالمجلس.

وبينت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع “إكس – تويتر سابقا” أن نورلاند أكد إجراء محادثة مثمرة اليوم الخميس مع قزيط لمناقشة التطورات الأخيرة والديناميكيات في مجلس الدولة بالإضافة إلى أهمية حقوق الإنسان في ليبيا.

وارتفعت حصيلة الاشتباكات التي دارت الاثنين والثلاثاء في العاصمة الليبية طرابلس إلى 55 قتيلاً و146 جريحاً، بحسب بيان لمركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا.

وأكّد المركز، إنّ “عدد الوفيات المسجلة بلغ 55 قتيلا و146 جريحا”، كحصيلة مبدئية للمواجهات المسلّحة التي اندلعت في العاصمة الليبية بين قوة تتبع لجهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، وقوة اللواء 444 التابع لحكومة الوحدة.