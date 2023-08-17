“دبيبة” يوجه بصيانة الكليات المتضررة بجامعة طرابلس نتيجة الاشتباكات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الخميس، تعليمات لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، لإجراء الصيانة اللازمة للكليات المتضررة في جامعة طرابلس جراء الاشتباكات التي دارت خلال اليومين الماضيين.

وطالب دبيبة، جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بإتمام عملية الصيانة للكليات قبل انطلاق العام الجامعي المقبل.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة بين جهاز الردع واللواء 444 سقط خلالها 55 قتيلاً و 146 جريحاً وتضررت العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

واندلعت الاشتباكات على خلفية احتجاز جهاز الردع لآمر اللواء 444 محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة.

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