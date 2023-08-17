وزير الداخلية السابق يعلق على اشتباكات طرابلس الاخيرة

قال فوزي عبد العال، عضو المجلس الانتقالي الأسبق، ووزير الداخلية السابق أن المجموعات المسلحة في ليبيا هي من تحدد أجندتها وتبعيتها وصلاحياتها، وهو أمر غير مسبوق في تشكيل الدول لأجهزتها الأمنية.

وأضاف عبد العال، في تصريحات صحفية أن اللواء 444 قتال تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بعد أن وسّع نفوذه ليصل إلى مدينة غدامس.

وأشار عبد العال، الى أن أصحاب القرار في ليبيا لم يُفسروا المغزى من توسع قوة اللواء، أو يكشفوا عن من منحه هذه الصلاحيات الواسعة.

ولفت وزير الداخلية السابق أن ما حدث في العاصمة طرابلس، لا يمكن عزله عن المناوشات التي تحدث بين الجماعات المسلحة بين الفترة والأخرى.

وأشار الى أن الخلل في ليبيا “هيكلي” بسبب ضم المجموعات المسلحة دون وجود خطط وهيكلية واضحة أو أي أساس لإدراجها ضمن مؤسسات الدولة.

وأوضح عبد العال، أن الجهات المختصة لم تحدد صفة الأجسام العسكرية والشرطية من حيث الأعداد ونوع التسليح والمهام والعقيدة التي تنتهجها تلك الأجسام.

ورهن وزير الداخلية السابق تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا بتخصيص لجنة من وزارتي الدفاع والداخلية، وقانونيين، لضمان عدم دخول الجهات الأمنية في حلبة الصراع.