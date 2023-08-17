بعد 10 أيام على خسارته.. المشري يُتمم إجراءات تسليم رئاسة مجلس الدولة

أتم رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق خالد المشري مراسم تسليم وتسلّم رئاسة المجلس مع خلفه محمد تكالة اليوم الخميس.

وقال مجلس الدولة في بيان إن ذلك جرى تأسيسا على قرار “تكالة” رقم (23) لسنة 2023 القاضي بتشكيل لجنة تسليم وتسلُّم بينه وبين “المشري”.

وحسب البيان حضر المراسم نائبا رئيس مجلس الدولة “مسعود عبيد” و”عمر خالد” ومقرر المجلس “بلقاسم دبرز” وأعضاء اللجنة المكلفة بلتسليم “علي السويح” و”عادل كرموس” و”محمد أبوسنينة” ورئيس ديوان المجلس “خالد غريب”.

وأضاف البيان: “جرت مراسم التسليم والتسلّم في أجواء ودية تشفّ عن إيمان راسخ بالديمقراطية والتداول على السلطة سلميا، كما تظهر روح المسؤولية والحرص على العمل لتحقيق الأهداف المرجوة للبلاد”.