وزير المواصلات: الحكومة تعتزم تطوير ميناء الخمس

بعد شائعات تأجير ميناء الخمس لوزارة الدفاع التركية أكد وزير المواصلات محمد الشهوبي عزم الحكومة استكمال وتطوير الميناء والإبقاء عليه ميناء تجاريّا.

وأكد الشهوبي بحسب منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن المدة المقبلة ستشهد افتتاح عدة مشاريع بالميناء بعد اكتمال تنفيذها.

وأشار الشهوبي إلى أن أعمال التطوير تهدف لجعل ميناء الخمس قلعة حيوية ومنفذا بحريا ضمن المواني المعتمدة لدى الوزارة.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن استئجار وزارة الدفاع التركية، ميناء الخُمس الليبي، الواقع إلى الشرق من العاصمة الليبية طرابلس، تقريبا بوسط المسافة ما بين مدينتي طرابلس ومصراتة الليبيتين.

ونقلت التقارير، عن صفحة على موقع إكس-تويتر سابقا، تحمل اسم “الصناعات الدفاعية والدفاع” التركية، قولها إن القوات البحرية والبرية التركية، استأجرت الميناء المذكور لمدة 99 عاما.

من جانبه نفى الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة هذه الأنباء ودعا في تسجيل مصور من ميناء الخمس رفقة رئيس الأركان البحرية ورئيس مصلحة الموانئ وسائل الإعلام إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن المصادر الغير دقيقة التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.