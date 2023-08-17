الزادمة: تكرار الصراعات المسلحة في طرابلس يعود لضعف حكومة الوحدة

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اعتبر، نائب رئيس الحكومة الليبية، سالم الزادمة، اليوم الخميس، إن تكرر حدوث الاضطرابات والصدامات والتوترات الخطيرة في العاصمة يعود إلى فشل حكومة الوحدة في الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والأخلاقية لولايتها القانونية.

قال الزادمة، في بيان بشأن أحداث طرابلس، إن حكومة الوحدة عاجزة عن ضبط الملف الأمني والاقتصادي والاجتماعي والسيطرة على القوى المتنفذة داخل طرابلس.

وأضاف الزادمة، أن استمرار حالة الانسداد السياسي والانقسام المؤسسي نتيجة تعنت حكومة طرابلس في التمسك بالسلطة بأجل مفتوح ومحاولة خلط الأوراق بين القوى المحلية كلما زادت الضغوط عليها.

وقال، إنّه وفي ظل غياب مؤشرات إيجابية للحل السياسي الناضج، فإنه لا مناص من انفلات الأوضاع والعودة للاقتتال والاحتراب داخل طرابلس بشكل أكثر ضراوة وتوسع وتهديد للسلم الأهلي والوحدة الوطنية.