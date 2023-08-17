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بالعون: إحاطة باتيلي المقبلة نقطة تحول حاسمة في مستقبل الانتخابات

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت النائبة أسمهان بالعون، عضو مجلس النواب:” بانتهاء أغسطس تنتهي المهلة الأمريكية للبرلمان أما بإصدار القوانين الانتخابية أو طرح الخطة “ب” للبعثة الأممية”.

وأضافت بالعون، في تصريحات صحفية:” نتوقع أن تكون إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي المقبلة نقطة تحول حاسمة في مستقبل الانتخابات”.

وتابعت:” لن يتغير شيء في ملف الانتخابات والمناصب السيادية سواء بوجود خالد المشري أو غيرة”.

ولفتت بالعون، إلى أن مجلس الدولة يخضع لسيطرة القرار الخارجي.

وتابعت:” نتوقع أن يستمر محمد تكالة رئيس مجلس الدولة الحالي في مناورات المشري السابقة القائمة على تكتيك دعم التوافق في العلن وإفشاله في الخفاء”.

واختتمت تصريحاتها قائلة:” نجزم بوضع إطار دستوري قبل نهاية العام تمهيدا لإجراء الانتخابات”.

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بالعون سيطرة القرار الخارجي ليبيا مجلس الدولة

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صحيفة الساعة 24

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