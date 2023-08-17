طرابلس.. تجدد التوتر بمنطقة عين زارة عقب مسح مقر الشرطة القضائية

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس عن تجدد التوتر في منطقة عين زارة بعد هدم اللواء 444 مقار جهاز الشرطة القضائية ظهر اليوم بدون إذن .

وبحسب المصدر الامن:”لم يصدر إذن من النائب العام أو وزارة العدل أو الحكومة أو لجنة أعيان سوق الجمعة بالهدم واتفاق وقف الاشتباكات نص على عودة كل طرف إلى مقاره”، حسب صحيفة المرصد.

وقال المصدر : “نتواصل مع لجنة الأعيان لوقف التصرفات التصعيدية وتهدئة الموقف واحتواء التوتر”.

وفي وقت سابق، قال شهود عيان أن اشتباكات وقعت بين الشرطة القضائية الموالي لجهاز الردع واللواء 444 اثناء مسح مقر الاستراحة الحمراء بعين زارة وتوقفت بعد استمرار تبادل إطلاق النار لوقت ليس بالقصير.