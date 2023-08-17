الفاضلي: اللهم احفظ شيخنا الغرياني وعالمنا ومفتينا

اعتبر فتحي الفاضلي، أستاذ جامعة طرابلس المقرب من المفتي المعزول، أن الصادق الغرياني قامة من قامات الوطن، واصفا إياه بـ”المكتبة العلمية التي تمشي على الأرض”، على حد تعبيره.

وزعم الفاضلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الغرياني ثابت على المبدأ، صلب في الحق، أدب في الخصومة، لا يخشى في الله لومة لائم، مفتي الوطن، لا مفتي السلاطين، تواضع نادر، عمل علني جهارا نهارا، على الهواء، لا أجندات ولا سرية ولا طارقات ولا تقلبات، بذلك ذاع صيته في كافة الأقطار”.

وادعى أن عناصر تجمعت في هذا الرجل، كفيلة بتصنيفه كأحد أعلام وقامات وعمالقة الوطن، علماً وثباتاً، برغم الهجوم عليه من كل حدب وصوب، وبالرغم من الضغوط التي تنوء بحملها الجبال”.

وتابع:” ما شهدنا إلا بما رأينا وسمعنا وتابعنا، وما زلنا نتابع ونسمع ونشاهد، بل يؤمن خصومه بما ذكرنا، ولكن جحدتها أنفسهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية”، على حد قوله.

ولفت إلى أن أمثال هذه القامات بوصلة وصمام أمان للأوطان، اتفقت معه أم لم تتفق، متابعا:” اللهم احفظ شيخنا وعالمنا ومفتينا، ومتعه بالصحة والعافية والأمن والأمان والسلام”، على حد تعبيره.