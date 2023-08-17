في أول تعليق… تصريحات نارية للعقيد “محمود حمزة” بشأن ملابسات اختطـافه والاشتباكات وموقفه من الردع

كشف آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة أن من خطفه هم أسامة إنجيم و أبوبكر بشية من جهاز الردع الخاصة.

وأضاف حمزة في تصريحات تلفزيونية أن “مقر الردع هو “وكر الغدر والظلام” في امعيتيقة والمجموعة الغادرة خطفتني من المطار بشكل غير قانوني كوني ضابط بالجيش”.

وأشار حمزة إلى أن “المدعي العام العسكري مسعود ارحومة أخبرني أنه لا توجد لديه أي تهمة ضدي”.

وأكد حمزة “كارة” هو المسؤول عن “سفك دماء المسلمين”، بحجة أني مطلوب ومتهم وخرجت كما دخلت ولا توجد لدي أي تهمة”.

وأكد حمزة “من أصدر أمر القبض المزعوم ضدي كذبا وزورا وحسدا ومكرا هو أحد أفراد الردع ويحمل منصب رئيس النيابة الجزارئية “أيوب امبيرش”.

وقال حمزة “بعد اختطافي قامت الردع والقضائية وجهاز الهجرة غير القانونية بالهجوم على تمركزات اللواء والرماية على البوابات”.

وحمل حمزة “آمر جهاز الردع عبدالرؤوف كارة مسؤولية سفك الدماء ومقولة أنني مطلوب من المدعي العام العسكري باطلة”.