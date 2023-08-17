«صحة الحكومة الليبية»: مركز البيضاء الطبي يتأهب لافتتاح قسم المناظير

يتأهب مركز البيضاء الطبي لافتتاح قسم المناظير التشخيصية العلوية والسفلية والرئوية بعد الانتهاء مباشرة من تنفيذ مشروع المناظير خلال الفترة القريبة القادمة.

وبحسب بيان وزارة الصحة في الحكومة الليبية، فإن تنفيذ المشروع يأتي بدعم كامل من وزارة الصحة بالحكومة الليبية وفقا لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى تقديم خدمات رعاية صحية رفيعة الجودة من خلال تغطية المراكز الصحية باحتياجاتها بتوفير التجهيزات الطبية والتشخيصية وتحسين جودة الخدمات المخبرية في المراكز الصحية والمستشفيات القروية والعامة والتعليمية والمراكز التخصصية حسب مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات.

من جانبه قال مدير عام المركز عبد الرحيم مازق إن مشروع المناظير التشخيصية يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة والمستحدثة داخل المركز في الآونة الأخيرة وذلك وفقاً لتعليمات الدكتور عثمان عبد الجليل وزير الصحة وبحسب الخطط الموضوعة من قبل إدارة المركز والتي تهدف لتوفير خدمات طبية رفيعة الجودة عبر تطبيق أحدث الأساليب التشخيصية والعلاجية”.

وأكد مازق، أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى المرحلة الأخيرة وأنه قام بإصدار التعليمات للشركة المنفذة للمشروع بتسليمه خلال أسبوعين كحد أقصى وتجهيز القسم تجهيزاً كاملاً لاستقبال المعدات الطبية من أجهزة المناظير والمعدات المصاحبة لها ليتم افتتاحه قريباً.

وتعمل وزارة الصحة من خلال استراتيجيتها الإصلاحية للنهوض بالقطاع الصحي على دعم المرافق الصحية وفقاً للإمكانات المتاحة بتوفير الاحتياجات والمستلزمات اللازمة والاهتمام البالغ بجودة خدمات الرعاية الصحية والرفع من مستواها باعتبارها الخط الأول لمقاومة المرض.