“تكالة” و”المشري” يجريان مراسم تسليم وتسلم رئاسة مجلس الدولة الليبي

أقيمت اليوم الخميس، مراسم التسليم والتسلم بين رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي محمد تكالة، والرئيس السابق للمجلس خالد المشري.

وحضر المراسم نائبي رئيس مجلس الدولة مسعود عبيد، عمر خالد، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، ورئيس وأعضاء اللجنة المكلفة علي السويح، وعادل كرموس، محمد أبوسنينة، ورئيس ديوان المجلس خالد غريب.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن مراسم التسليم والتسلم جرت في أجواء ودية تشف عن إيمان راسخ بالديمقراطية والتداول على السلطة سلمياً، كما تظهر روح المسؤولية والحرص على العمل لتحقيق الأهداف المرجوة للبلاد.

وأشار إلى أن المراسم تمت تأسيساً على قرار رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، رقم (23) لسنة 2023 القاضي بتشكيل لجنة تسليم وتسلُّم بينه وبين الرئيس السابق خالد المشري.

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