فكي: نعبر عن قلقنا من اشتباكات طرابلس ويجب وضع حد فوري للأعمال العدائية

الوطن| رصد

أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه البالغ إزاء تطورات الوضع الأمني في طرابلس، داعيًا إلى وقف فوري للاقتتال، وأكد أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية.

وقالت مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان لها، إن رئيسها موسى فقي يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع الأمني في طرابلس والتي أوقعت خسائر في الأرواح وعديد الجرحى.

ودعا كل الأطراف المعنية وجميع الفاعلين العسكريين والسياسيين والاجتماعيين إلى وضع حد فوري لكل الأعمال العدائية، مذكرًا جميع المعنيين بالحاجة الملحة لمواصلة الجهود الجارية نحو المصالحة الوطنية.