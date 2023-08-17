شاهد : امر اللواء 444 يروي التفاصيل الكاملة لتعرضه لهجوم واعتقاله اثناء مرافقه الدبيبة بمطار معيتيقة (نص)

نشر امر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة، التفاصيل الكاملة حول ما حدث له عندما تم اختطافه من مطار إمعيتيقة اثناء مرافقة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة للتّوجه لمدينة مصراتة لحضور حفل تخريج الدّفعة “53” لضبّاط الْجَيْشِ اللّيبِي.

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النص :

أتعلمُ ما ثمنُ عاقبةُ اختطـافي! ؟

فقد رفعتُ حينها يديّ إلى السّماء ودعوتُ اللهَ تعالى

(اللّهمّ إني بريء من الدّماء التي ستُسفك، اللّهمّ فاشهدْ؛

اللّهمّ إني بريء من الدّ.ماء التي ستُسـ.فك، اللهم فاشهد؛

اللّهمّ إني بري من الدّ.ماء التي ستُسـ.فك، اللّهمّ فاشهد..)

هذا ما قلته بالحرف الواحد للغدّ.ا.رين: ( أسامة إنجيم وأبوبكر بشّية ومكتب شؤون الغدر الأمنية بالرّدع وبالتفصيل الدقيق وفي الثواني الأولى عندما تم اختطافي من مطار إمعيتيقة !

ستكُون جدران الشّؤون الأمنية شاهدةً أمام الله تعالى حينما ينطق الحجر والشجر والجو.ارح أني بريء ممن قُـ..تِل وسُفِـ..كَ دمُه !، وسيأتي قـ..تلى الرّدع والقضائية يجرُّ.ون رأس عبد الرؤوف كاره ويقولون: سلْـهُ يا رّبنا فيما قتـ.لنا !

ليشهدَ التأريخ على هذه الكلمات الّتي قلتُها في الثواني الأولى للخا.طفين وكفى بالله شهيداً على ما حدث، وبعدها وضعوني في الزّ.نزانة ووضعوا القيو.د على يديّ وعصـ..بوا عينايَ حتى صليتُ العصرَ والمغربَ والعِشاءَ وأنا مُقـ..يّدٌ ومعصوبُ العينَيْن ولا أعلم ما يحصلُ في الخارج حتى غادرتُ و.كرَ الظّلا.م والفسا.د في إمعيتيقة بعد انتهاء الاشتباكات..

وهُنا إليكم ما حدث..

يومُ الإثنين “14 أغسطس” وعلى تمام السّاعة 16:20 مساءً توجهتُ لمطار إمعيتيقة بدون حراساتٍ وبدون سلا.حٍ لمرافقة سيّدي رئيس الحكومة للتّوجه لمدينة مصراتة لحضور حفل تخريج الدّفعة “53” لضبّاط الْجَيْشِ اللّيبِي..

بدون سابقِ إنذار وبينا أنا في قاعةِ الإنتظار للمغادرة ها.جمتْ المجموعة الغا.د.رة المطار بشكل همـ..جيّ وفو.ضويّ وغير أخلاقيّ وبطريقة غير حضاريّة ولا قانونية فلم يحترموا المهنيّة العسكريّة ولا العمل الأمني الذي لا يحقُّ لهم أن يقوموا بإختطا.في لِأني ضابطٌ بالْجَيْشِ اللّيبِي..

ليشهدَ العالمْ بعدما تسبّب المدعو: “عبدالرؤوف كاره” في سفـ،.كِ دما.ء المسلمين بحجّة أني مطلوبٌ ومتّهم

أنّي قد خرجتُ كما دخلتُ ولا توجد لديّ أيّ تُهمة وأني بريءٌ كبراءةِ الذ.ئب من د.مِ يوسُف ومقالةُ انّي مطلوبٌ من المدعي العام العسكري ّهي با.طلة وكذ.ب وتلفيق،

فاليوم أول من قام بإحتضاني هو اللّواء “مسعود ارحومة” المدّعي العامّ العسكريّ وأخبرني أنه لا توجد لديهِ أي تهمة ضد.ي!

فمن قام بإصدار أمر القبض “المزعوم” ضدّي كذ.باً وز.وراً وحسـ.داً ومكـ.راً هو أحد أفراد منظّمة الردع ويغتـ…صب منصب رئيس النّيابة الجزئية المدعو: أيوب امبيرش”..

وليعلم الجميع أيضاً أنه وبعد اختطا.في مباشرةً قامت (الردع والقضائية وجهاز الهجرة غير الشرعية) بالهجوم على تمركزات اللّواء والرّماية على البوابات التي لطالما حرست وأمّنت النّاس، ظناً منهم هؤلاء المساكين أنه إذا غُدِ.ر بمحمود حمزة سيسـ..قُط اللّواء 444 قِتال، فقد غفِلواْ أن “اللواء 444 قتال” هم أبناءُ مؤسّسة عسكريّة وتراتبيّة ضباطاً وضباطَ صفّ وجنوداً، وأن العمل لا يقف على أحد، فإنّه يمو.تُ الأول ويحملُ همّهُ الثّاني الّذي يأتي من بعده ليواصل الطريق..

وتطبيقاً للأقدمية يواصل النّظام العمل والكفاح حتى ءاخر جنديّ..

في الختام لديّ رسالة مهمة جدا..

إلى جميع أفراد(الردع والقضائية) إلى أهالي أفراد الردع والقضائية أعيروني أسماعكم..

إلى رفقاء الدّرب، إلى كلّ شخص يعرف “محمود حمزة” العبد الفقير إلى ربّه..

استحلفكم بالله أن اتركوا و.كرَ الظّـ..لم الفسا.د والإر.هاب اتركوا و.كر الظلا.م، لا تغر.نّكم المرتبات ولا المال الحر.ام الذي ستمو.تون من أجله..

فقد أصبح الفسا.دُ واضحاً للعيان وأن بقا.ءك في هذا المكان هو نصرة للبا.طل والفسا.د فسيُحا.سبُك الله على كل ساعة تقفُ فيها تسا.ند الظّلـ..مة الغدّ.ا.رين..