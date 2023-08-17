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رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي وفداً من أساتذة وطلاب المنطقة الغربية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




استقبل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، في مدينة القبة، وفداً من أساتذة الجامعات وطلبة ورؤساء الاتحادات الطلابية بالمنطقة الغربية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه تم خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس النواب الممثلين عن المنطقة الغربية علي أبو زريبة، حليمة العائب، بحث عدد من قضايا ومشاكل الطُلاب وشريحة الشباب بشكل عام.

وأكد على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل ليبيا وتقدم وازدهار البلاد ، مشدداً على أن الشباب هم عُماد المجتمع وعلى ضرورة دعم الطلبة في استكمال دراستهم لدرجات متقدمة من مراحل العلم والمعرفة لتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية من خلال العلم.

 

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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