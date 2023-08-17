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الصحفي محمود المصراتي يشن هجومًا لاذعًا على آمر اللواء 444

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

شن الصحفي محمود المصراتي هجومًا لاذعًا على آمر اللواء 444 العقيد محمود حمزة وذلك عقب نشره لتفاصيل اختطافه من مطار معيتيقية الاثنين الماضي .

وقال المصراتي في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن :” محمود حمزة الذي يتحدث الآن عن الإرهاب والمجرمين استمر في الردع 12 عامًا”.

وأضاف المصراتي قائلًا :”هل نسيت جريمة فشلوم والاقتحام الذي قمتم به لأنهم قالوا لا للمفتي ولا للمؤتمر الوطني العام وذهابك لقتل الناس وتهجيرهم”.

وتابع المصراتي :”كنت يا محمود المتحدث الرسمي لهم ولم تكن لديك الشجاعة لتخرج باسمك، فكنت تخرج باسم أحمد سالم” .

أبرز ماجاء في منشور المصراتي عن آمر اللواء 444 العقيد محمود حمزة :

  • كنت تتواصل معنا كصحفيين وإعلاميين باسم أحمد سالم.
  • هل نسينا المعتقلين الذين قمتم بقتلهم، وخرجت في إحدى المرات لتقول أحدهم مات من السقع.
  • هل تحسب يا محمود أننا نسينا كل هذه الجرائم ومن كنتم تقتلونهم بدون قانون ولا محاكمة.
  • هل نسيت عندما سممتم “البوخة” بفتوى الزنادقة الذين كنتم تخالطوهم ممكن كانوا في سوريا وأفغانستان.
  • الردع الإرهابيين الذين تتحدث عنهم اليوم أنت شيخهم وابنهم وكنت معهم 12 عامًا.
  • طلعوك القطريين والأتراك وقالوا إنس كل شيء مضى وانس أحمد سالم، بعد أن كنت تخرج في فشلوم منقب وملثم.
  • هل تعتقد أننا نسينا الأموال والذهب الذين كنت تهربهم من معيتيقة عبر قوة 20/20 التي كانت بجوار درج الطائرة.
  • إذا كنت برئ فاعطنا أسماء من قمت بقتلهم أمس، ومن قامت جماعتك بتصفيتهم في القضائية وسلمنا من قام بهذه التصفيات.
  • أنت والردع لا تعنونا، لكن لا تخرج لتمثل وتكذب على الليبيين فالتاريخ مُسجل لدينا.
  • أنت والردع كنتم شركاء في الجريمة منذ أن كنتم صبيان للمفتي، فأنس تمثيل الشرف علينا.
  • إذا كنت جيش منظظم كما تدعي فاخرج الآن ببيان وأعلن الحرب عن الروس والأتراك والسوريين الموجودين في معسكر التكبالي.
  • القاطع الخلفي لمعسكر التكبالي التابع لمحمود حمزة ملئ بالسوريين.
  • الجيش لا يحتفل بخروج أحد بالألعاب النارية وهذه الأمور لكن ما حدث هو أفعال ميليشيا.
  • سجن الردع الذي يضم 5000 إرهابي لو حدث به أي كارثة فقل على المنطقة الغربية وطرابلس وليبيا كلها السلام.
  • لو كنت عسكري حقيقي ما كنت لتكتب مثل هذا المنشور، لكننا نعرفك كل أسبوع تأخذ طائرة وتتجه لأسيادك في تركيا لتلقي التعليمات.

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المشهد

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