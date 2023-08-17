الصحفي محمود المصراتي يشن هجومًا لاذعًا على آمر اللواء 444

شن الصحفي محمود المصراتي هجومًا لاذعًا على آمر اللواء 444 العقيد محمود حمزة وذلك عقب نشره لتفاصيل اختطافه من مطار معيتيقية الاثنين الماضي .
وقال المصراتي في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن :” محمود حمزة الذي يتحدث الآن عن الإرهاب والمجرمين استمر في الردع 12 عامًا”.
وأضاف المصراتي قائلًا :”هل نسيت جريمة فشلوم والاقتحام الذي قمتم به لأنهم قالوا لا للمفتي ولا للمؤتمر الوطني العام وذهابك لقتل الناس وتهجيرهم”.
وتابع المصراتي :”كنت يا محمود المتحدث الرسمي لهم ولم تكن لديك الشجاعة لتخرج باسمك، فكنت تخرج باسم أحمد سالم” .
أبرز ماجاء في منشور المصراتي عن آمر اللواء 444 العقيد محمود حمزة :
- كنت تتواصل معنا كصحفيين وإعلاميين باسم أحمد سالم.
- هل نسينا المعتقلين الذين قمتم بقتلهم، وخرجت في إحدى المرات لتقول أحدهم مات من السقع.
- هل تحسب يا محمود أننا نسينا كل هذه الجرائم ومن كنتم تقتلونهم بدون قانون ولا محاكمة.
- هل نسيت عندما سممتم “البوخة” بفتوى الزنادقة الذين كنتم تخالطوهم ممكن كانوا في سوريا وأفغانستان.
- الردع الإرهابيين الذين تتحدث عنهم اليوم أنت شيخهم وابنهم وكنت معهم 12 عامًا.
- طلعوك القطريين والأتراك وقالوا إنس كل شيء مضى وانس أحمد سالم، بعد أن كنت تخرج في فشلوم منقب وملثم.
- هل تعتقد أننا نسينا الأموال والذهب الذين كنت تهربهم من معيتيقة عبر قوة 20/20 التي كانت بجوار درج الطائرة.
- إذا كنت برئ فاعطنا أسماء من قمت بقتلهم أمس، ومن قامت جماعتك بتصفيتهم في القضائية وسلمنا من قام بهذه التصفيات.
- أنت والردع لا تعنونا، لكن لا تخرج لتمثل وتكذب على الليبيين فالتاريخ مُسجل لدينا.
- أنت والردع كنتم شركاء في الجريمة منذ أن كنتم صبيان للمفتي، فأنس تمثيل الشرف علينا.
- إذا كنت جيش منظظم كما تدعي فاخرج الآن ببيان وأعلن الحرب عن الروس والأتراك والسوريين الموجودين في معسكر التكبالي.
- القاطع الخلفي لمعسكر التكبالي التابع لمحمود حمزة ملئ بالسوريين.
- الجيش لا يحتفل بخروج أحد بالألعاب النارية وهذه الأمور لكن ما حدث هو أفعال ميليشيا.
- سجن الردع الذي يضم 5000 إرهابي لو حدث به أي كارثة فقل على المنطقة الغربية وطرابلس وليبيا كلها السلام.
- لو كنت عسكري حقيقي ما كنت لتكتب مثل هذا المنشور، لكننا نعرفك كل أسبوع تأخذ طائرة وتتجه لأسيادك في تركيا لتلقي التعليمات.
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