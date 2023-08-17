الصحفي محمود المصراتي يشن هجومًا لاذعًا على آمر اللواء 444

شن الصحفي محمود المصراتي هجومًا لاذعًا على آمر اللواء 444 العقيد محمود حمزة وذلك عقب نشره لتفاصيل اختطافه من مطار معيتيقية الاثنين الماضي .

وقال المصراتي في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن :” محمود حمزة الذي يتحدث الآن عن الإرهاب والمجرمين استمر في الردع 12 عامًا”.

وأضاف المصراتي قائلًا :”هل نسيت جريمة فشلوم والاقتحام الذي قمتم به لأنهم قالوا لا للمفتي ولا للمؤتمر الوطني العام وذهابك لقتل الناس وتهجيرهم”.

وتابع المصراتي :”كنت يا محمود المتحدث الرسمي لهم ولم تكن لديك الشجاعة لتخرج باسمك، فكنت تخرج باسم أحمد سالم” .

أبرز ماجاء في منشور المصراتي عن آمر اللواء 444 العقيد محمود حمزة :