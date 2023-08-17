محمود حمزة لـ”كاره”: أتعلم ما عاقبة اختطافي؟

برّأ آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة نفسه من الاشتباكات التي دارت بين مجموعته المسلحة وجهاز الردع وأودت بحياة 50 مواطنا، وأصابت 150 مدنيا، إضافة إلى تدمير العديد من الممتلكات في العاصمة طرابلس.

وقال حمزة في تدوينة عبر “فيسبوك” بعنوان: “أتعلم ما عاقبة اختطافي؟”، مدعيا: “أنا بريء من الدماء التي سفكت ويتحملها الردع وقيادته”، ومضيفا أن مجموعة من الردع اختطفته في مطار معيتيقة أثناء توجهه الاثنين الماضي لمرافقة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى مصراتة.

وأضاف حمزة في منشوره الذي حذفه لاحقا: “لا يحق للردع اختطافي بشكل همجي لأني ضابط في الجيش، واتهم آمر الجهاز عبد الرؤوف كاره بسفك دماء المسلمين بحجة القبض عليه وأنه مطلوب.

ونفى آمر اللواء 444 قتال أنه مطلوب للقضاء، متابع: “المدعي العام العسكري مسعود ارحومة أخبرني أنه لا توجد لديه أي تهمة ضدي”.

وأوضح حمزة أن من قام بإصدار أمر القبض المزعوم ضده هو أحد أفراد جهاز الردع و”يغتصب” منصب رئيس النّيابة الجزئية “أيوب امبيرش”، على حد وصفه.

وأشار إلى أن الردع وجهاز الهجرة غير الشرعية هاجما تمركزات “444” فور اعتقاله مباشرة.