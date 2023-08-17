مبعوثا من عقيلة صالح..الزغيد يبحث الاحتياجات والمخاطر التي يمر بها النهر الصناعي

العنوان

بحث النائب إبراهيم الزغيد المبعوث الرسمي عن رئيس مجلس النواب مع رئيس اللجنة الإدارية للنهر الصناعي أحمد الديب الاحتياجات والمخاطر التي يمر بها المشروع في الوقت الحالي والمستقبلي.

وأكد الزغيد بأن مشروع النهر الصناعي ثروة قومية لابد من حمايته والمحافظة عليه كونه المصدر الرئيسي للمياه في ليبيا.

وطالب بإعداد مذكرة تفصيلية لتسليمها لرئاسة مجلس النواب مثنيًا على كافة جهود مستخدمي الجهاز وشركات التابعة لها متمنياً لهم التوفيق والسداد .

وقدم الديب شرحاً وافياً على مكونات ومنظومات المشروع ، مؤكدًا على ضرورة وجود استراتيجية مائية متكاملة.

وتطرق الحديث حول تفعيل قانون التمويل رقم 10لسنة 1983م وقانون حماية المشروع رقم 7 لسنة 2021 م، كما تم التأكيد على خطورة الاعتداءات على مكونات النهر وتكرار حدوث أي إخفاقات جديدة، قد يضطر الجهاز إلى إيقاف الإمداد المائي للحفاظ على سلامة المنظومات ، حيث أصبحت تكاليف الإصلاحات مكلفة جداً وعبئاً ثقيلاً على كاهل الجهاز.

وطالبت اللجنة الإدارية للنهر الصناعي بضرورة قيام الدولة بمسؤولياتها تجاه حماية المشروع من الاعتداءات .

وأكدت اللجنة الإدارية على ضرورة دعم شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء من خلال تكليفها من قبل رئاسة الوزراء بتنفيذ مشروعات وعقود الإنشاءات والبنية التحتية.

وأوضحت اللجنة الإدارية أن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي طيلة السنوات الماضية وقف إلى جانب هذه الشركة الوطنية وهو ما جعلها تواجه التحديات الهائلة وآن الأوان لتقوم الدولة بواجباتها في هذا الخصوص.