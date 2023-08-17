الزادمة: حكومة الدبيبة فشلت في السيطرة على القوى المتنفذة داخل طرابلس

استنكر نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم الزادمة الأحداث التي شهدتها العاصمة الأيام الماضية، محملا حكومة الوحدة المؤقتة المسؤولية بسبب فشلها في الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والأخلاقية لولايتها القانونية وعجزها عن السيطرة على القوى المتنفذة طرابلس.

وقال الزادمة في بيانه: “لقد كان للأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس الأيام الماضية والتي نجم عنها إزهاق أرواح وترويع للمدنيين وتدمير للمتلكات العامة والخاصة، عميق الأسف والألم كونها تحدث بين أبناء شعب واحد مسلم هو أقرب ما يكون للتصالح وتجاوز الفتن والانقسام والاحتراب”.

وأضاف: “إن التمعن والتفكير المتأني في بحث تكرر حدوث هذه الاضطرابات والصدامات والتوترات الخطيرة في العاصمة يعود إلى فشل حكومة طرابلس في الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والأخلاقية لولايتها القانونية وعجزها بالتالي عن ضبط الملف الأمني والاقتصادي والاجتماعي وضعفها في السيطرة على القوى المتنفذة داخل طرابلس وزوال أي شرعية وحاضنة اجتماعية لها”.

واستكمل الزادمة: “ينبغي التنبيه في هذا المقام والظرف الدقيق الذي تمر به طرابلس إلى أن استمرار حالة الانسداد السياسي والانقسام المؤسسي نتيجة تعنت حكومة طرابلس في التمسك بالسلطة بأجل مفتوح ومحاولة خلط الأوراق بين القوى المحلية كلما زادت الضغوط عليها”.

وواصل: “في ظل غياب مؤشرات إيجابية للحل السياسي الناضج، فإنه لا مناص من انفلات الأوضاع والعودة للاقتتال والاحتراب داخل طرابلس بشكل أكثر ضراوة وتوسع وتهديد للسلم الأهلي والوحدة الوطنية”.