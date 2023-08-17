تطوير المراكز الإدارية يباشر حصر مباني جامعة طرابلس المتضررة نتيجة الاشتباكات

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باشرت إدارة الشؤون الفنية بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، حصر مباني جامعة طرابلس المتضررة نتيجة الاشتباكات الأخيرة.

وذطرت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن حصر المباني المتضررة بهدف الانطلاق في أعمال الصيانة.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بصيانة كليات جامعة طرابلس المتضررة من الاشتباكات التي حدث اليومين الماضيين؛ وذلك قبل انطلاق العام الجامعي الجديد.

جاء ذلك في خطاب وجهه الدبيبة لمدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، طالبه بضرورة إجراء الصيانة اللازمة للكليات المتضررة، وإنجازها قبل انطلاق العام الجامعي المقبل.

وتعرض قسم الهندسة النووية التابع لكلية الهندسة بجامعة طرابلس إلى ضرر بالغ جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة في اليومين الماضيين بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع في أعقاب اعتقال الأخير لآمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة.