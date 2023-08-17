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المرعاش: طرابلس ستعيش على وقع المواجهات العسكرية لحسم أمر سيطرة المليشيات

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد المحلل السياسي، كامل المرعاش، أن طرابلس ستعيش من جديد على وقع المواجهات العسكرية لحسم أمر السيطرة عليها من قبلالمليشيات بعد أن شعرت أن نفوذها قد تقلص كثيرًا في مصراتة.

وقال المرعاش، في تصريحات صحفية: “هذا يعني أن المنطقة الغربية بكاملها ستدخل في نزاعات لا يجمع بينها إلا طمع السلطة وتقاسمغنائم الفساد التي وصلت حدودها القصوى بتلك المنطقة، فجهود السيطرة على زعماء المليشيات، لم تنجح”.

وأضافما يحدث يبدو إعادة لتشكيل لبعض المليشيات ودمج بعضها وتعيين قيادات جديدة أكثر ولاء لحكومة الدبيبة، وهذا في واقع الأمرما حدث هذه الأيام في طرابلس”.

وتابععندما حاولت المليشيات الجديدة التي تكونت منذ أكثر من 4 أشهر، السيطرة على مفاصل طرابلس، وتقليص نفوذ مليشيات أخرىأقل ولاء للحكومة، جاء الصدام”.

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الوطن الليبية

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