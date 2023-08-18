همومة: صدام “444 والردع” لن يؤثر على مجريات الانتخابات

قال عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة الاستشاري أحمد همومة إن ما حدث من صدام في طرابلس بين اللواء 444 وقوة الردع لن يكون له تأثير على مجريات الأحداث السياسية المتعلقة بالانتخابات.

وكشف همومة في تصريح صحفي أن اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6” ستعقد الأحد المقبل، اجتماعا تقابليا، في أول لقاء لها بعد اختيار رئاسة جديدة للمجلس.

وأشار همومة إلى أن الجلسة الرسمية للمجلس ستعقد أول سبتمبر، وحتى الآن لم يوجه رئيس المجلس الجديد محمد تكالة دعوة رسمية لها.

وتوقع أن يكون على رأس المحاور أو البنود المزمع مناقشتها، آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة، وأنه قد يطلب بعض أعضاء المجلس مراجعة عمل المجلس طيلة المدة الماضية من حيث النجاحات والإخفاقات لتصحيح بعض الإجراءات التي اتخذت سابقا ولم تُؤت أكلها.