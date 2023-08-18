محمود حمزة: أسامة إنجيم وأبوبكر بشية خطفوني وكارة يتحمل مسؤولية الدماء المسفوكة

العنوان

أكد آمر اللواء 444 قتال عقيد محمود حمزة أن من خطفه هم أسامة إنجيم و أبوبكر بشية ومكتب شؤون الغدر الأمنية “بوكر الظلم والإرهاب” المسمى الردع.

ووصف حمزة مقر الردع بانه هو “وكر الغدر والظلام” في امعيتيقة، مؤكدًا أن المجموعة الغادرة خطفته من المطار بشكل غير قانوني كونه ضابطًا بالجيش.

وقال آمر اللواء :”آمر جهاز الردع المدعو عبدالرؤوف كارة “سفك دماء المسلمين” بحجة أني مطلوب ومتهم وخرجت كما دخلت ولا توجد لدي أي تهمة”.

وأضاف حمزة :”من أصدر أمر القبض المزعوم ضدي كذبا وزورا وحسدا ومكرا هو أحد أفراد منظمة الردع المدعو أيوب امبيرش”.

وتابع آمر اللواء 444 :”بعد اختطافي قامت الردع والقضائية وجهاز الهجرة غير القانونية بالهجوم على تمركزات اللواء والرماية على البوابات”.

وأكد حمزة :”أحمل آمر جهاز الردع عبدالرؤوف كارة مسؤولية سفك الدماء ومقولة أنني مطلوب من المدعي العام العسكري باطلة”.