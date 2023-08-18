الفارسي: ما حدث في طرابلس يدل على أن الوضع قابل للانفجار في أي وقت

الوطن|متابعات

صرح أستاذ العلوم السياسية الليبي يوسف الفارسي إن ما يحدث عبارة عن اشتباكات متجددة للميليشيات في الغرب الليبي موضحاً أن تلك الاشتباكات تأتي نتيجة توسيع النفوذ والسيطرة للميليشيات على العاصمة طرابلس.

وبين أن ذلك يؤكد عدم تحكم وسيطرة الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على المشهد في غرب البلاد مما يعيد شبح تجدد الاشتباكات من فترة إلى أخرى لافتاً إلى أن ما يحدث ينذر بكارثة خطيرة، ووضع قابل للانفجار في أي وقت قريب، في العاصمة طرابلس، خاصة أن الاشتباكات تقع وسط الأهالي والمواطنين العزل.

وقال الفارسي أن ما جرى أمس الأول يؤكد الحاجة إلى دعم جهود المؤسسة العسكرية مشدداً على أن الجيش الليبي هو الوحيد القادر على إنهاء هذا العبث مشدداً على أن توحيد الجيش الليبي ليشمل العسكريين شرقا وغربا وجنوبا لن يجعل للمليشيات أي قدرة على المواجهة