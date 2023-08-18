السنوسي إسماعيل: كل الليبيين يرفضون تأجير ميناء الخمس للجيش التركي

أكد المتحدث السابق باسم مجلس الدولة السنوسي إسماعيل رفض الليبيين تأجير ميناء الخمس إلى الجيش التركي.

وقال إسماعيل في لقاء عبر قناة “العربية الحدث” إن حكومة الوحدة المؤقتة تنفي ذلك وفي انتظار التعليق من الجهات التركية الرسمية.

وأوضح أن هناك جهات تركية غير رسمية تناقضت مع بعضها بإعلان أن هناك بالفعل استخدام لميناء مدني وضمه إلى قاعدة بحرية عسكرية، وهناك من نفى ذلك، وكلها جهات غير رسمية.

وأضاف إسماعيل: “أعتقد أن الموضوع وما فيه يتعلق بمصالح الشعب الليبي العليا والتي واضح أنها جاءت في مطالب المتظاهرين في مدينة الخمس والتي عبر عنها أهل مدينة الخمس، وهذا من حقهم بطبيعة الحال لأن الميناء المدني فيه مصالح كبيرة تجارية وغيرها لسكان المدينة ولكل الليبيين.

وتابع: “هذا الرفض بكل تأكيد له أحقية وله الشرعية المطلقة، فنحن نعيش صحيح في ليبيا فترة صعبة جدا من فقدان سيادتنا واستقلالنا نتيجة الانقسام ونتيجة التدخلات الدولية ونتيجة وعدم وجود خريطة سياسية واضحة يتفق عليها الليبيون من أجل المضي للانتخابات، ولكن هذا لا يعني بأننا على الأقل على المستوى الشعبي نفرط في سيادة ليبيا وفي كرامتها”.