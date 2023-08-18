إسماعيل: تأجير ميناء الخمس لتركيا محل رفض من جميع الليبيين

الوطن| رصد

قال المحلل السياسي السنوني إسماعيل، إن تأجيرميناء الخمس لتركيا محل رفض من جميع الليبيين، مضيفاً من الواقع المفترضه هو نفي الحكومة المنتهية، في انتظار أن يكون تعليق أو نفي من جهات تركية رسمية، لأنه يوجد جهات تركية غير رسمية ناقضت بعضها، وهذا الموضوع يعني استخدام ميناء مدني وضمه إلى قاعدة بحرية عسكرية.

ويعتقد إسماعيل أن الموضوع يتعلق بمصالح الشعب الليبي العليا، والتي واضح أنها جاءت في مطالب المتظاهرين في مدينة الخمس والتي عبرت عن رفض أهل مدينة الخمس.

وبين أن الرفض له الأحقية والشرعية المطلقة لكون ليبيا تفقد سيادتها واستقلالها، وهذا نتيجة الانقسام ونتيجة التدخلات الدولية ونتيجة تشدد الدولة وعدم وجود خريطة سياسية واضحة يتفق عليها الليبيون من أجل المضي للإنتخابات.