رئيس فرنسا الأسبق: تدخلنا في ليبيا عام 2011 بـ«تفويض»

قال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، إن الانتقادات الموجهة لشخصي حول التدخل العسكري في ليبيا عام 2011 سخيفة.

وأضاف ساركوزي، في تصريحات صحفية:” تدخلنا في ليبيا عام 2011 جرى بتفويض من الأمم المتحدة والجامعة العربية وحلف الناتو”.

ولفت إلى أن حاشية النظام الليبي السابق انتقمت مني من خلال الإدعاء بأنه موّل حملتي الانتخابية في عام 2007.

وشدد على أن الرئيس التالي فرانسوا هولاند تخلى عن القضية الليبية.

وأشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما اعترف أن التخلي عن الديمقراطية الوليدة في ليبيا عام 2012 كان أكبر أخطاء سياسته الخارجية.