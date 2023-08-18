همومة: صدام طرابلس لن يؤثر على مجريات الأحداث السياسية المتعلقة بالانتخابات

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أكد عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة أحمد همومة أن ما حدث من صدام في طرابلس بين اللواء 444 وقوة الردع، لن يكون له تأثير على مجريات الأحداث السياسية المتعلقة بالانتخابات.

وأضاف همومة في تصريحات صحفية أن لجنة (6+6) ستعقد الأحد المقبل، اجتماعا تقابليا، في أول لقاء لها بعد اختيار رئاسة جديدة للمجلس.

وذكر عضو اللجنة أن أهم المحاور أو البنود التي من المتوقع مناقشتها آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة.ـ

ولفت إلى أن الجلسة الرسمية للمجلس ستعقد أول سبتمبر، موضحًا أنه حتى الآن لم يوجه رئيس المجلس الجديد محمد تكالة دعوة رسمية للجلسة.