أبوزريبة يناقش الوضع الأمني الحالي وتقييم احتياجات مديرية أمن أمساعد

العنوان

ناقش وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة مع مدير أمن أمساعد اللواء عمران ابريك الوضع الأمني الحالي وَتقييم اِحتياجات المُديريِّة وَتذليل الصعُوبات التي تُواجه تنفيذ الواجبات الأمنية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع الأمني فِي مدينة أمساعـد، بِالإضافة إلى اِستعراض التحديات المُحددة وَالمشاكل الأمنية التي يجب التركيز عليها.

وَقدَّم الوَزير تَعليماته وَتوجيهاته الواضحة للمُديريِّة بِحل المشاكل الأمنية المطرُوحة وَتعزيز التعاون وَالتنسيق معَ الجهات الأمنية الأُخرى.

وَأكد على ضرورة توفير جميع الموارد اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار في المدينة، وَعلى أهمية تعزيز الجهُود الأمنية وَتكثيف التواجد الأمني فِي المناطق ذات الاِحتياجات الخَاصة.

وَفِي نهاية الِاجتماع، أعرب مُدير الأمن عَن تقدِّيره لاِهتمام وَزير الدَّاخلية وَدعمه المُستمر للجهُود الأمنية فِي المدينة.