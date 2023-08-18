“قادربوه” يجري جولة تفقدية لمبنى هيئة الرقابة الإدارية فرع طرابلس

الوطن| متابعات

أجرى رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه جولة تفقدية لمبنى فرع الهيئة طرابلس، رفقة مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات مراد الحسناوي، والمستشار الأمني لرئيس الهيئة إبراهيم ڤريفة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب؛ وذلك للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى جراء الاشتباكات المسلّحة الأخيرة.

كما اطّلع قادربوه خلال زيارته على سير العمل بالفرع؛ للوقوف على المشاكل والعراقيل، والاستماع إلى الملاحظات من أجل هدف حلحلتها، وإصدار تعليماته بإجراء الصيانة اللازمة للمبنى بما يليق بأعضاء الهيئة وموظفيها.