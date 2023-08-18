عمّار: “محمود حمزة” يرتب لعملية عسكرية فأرجو أخذ الحيطة والحذر

حذر ناصر عمار الناشط الإعلامي في مليشيات بركان الغضب، من ما أسماهُ بـ”العملية الانتقامية” التي يجهز لها محمود حمزة آمر اللواء 444 ردًا على احتجازه لدى قوةالردع.

وقال عمار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”:” أمام معسكر التكبالي أرتال تتحرك الآن وآليات عسكرية بالمئات تم إيقاف أحد السيارات الاستفهام، قال تم الإيعاز لنا بالقدوم إلى معسكر التكبالي 444 لأنه فيه برنامج تسليم جثث وأسرى بين الـ444 والردع”.

وأضاف عمار:” لا أعتقد أن التسليم يحتاج إلى مائتي آلية أو أكثر، يبدوا أن أمرا دبر في غرف العمليات العسكريه يوشك على التنفيذ”.

وتابع:” أرجو ا أخذ الحيطة والحذر، فاستعمال منبهات السيارات عمدا للتمويه، ولا أعتقد أن أيا كان جاء لاستلام جثامين يستعمل منبهات سيارات، فنحن ليس في عرس أعتقد”، على حد قوله.