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“صالح” يبحث عدد من قضايا ومشاكل الطُلاب و الشباب بمدينة القبة

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

 اجتمع رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”   بمدينة القبة  بحضور أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية   “علي أبو زريبة ، وعبدالسلام المرابط ،  علي مفتاح المجدوب”و” حليمة الصادق” ، وفداً من أساتذة الجامعات وطلبة ورؤساء الاتحادات الطلابية بالمنطقة الغربية
 وتم خلال اللقاء  بحث عدد من قضايا ومشاكل الطُلاب وشريحة الشباب بشكل عام، كما أكد  رئيس مجلس النواب على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل ليبيا وتقدم وازدهار البلاد ، مشدداً على أن الشباب عماد المجتمع وعلى ضرورة دعم الطلبة في استكمال دراستهم لدرجات متقدمة من مراحل العلم والمعرفة لتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية من خلال العلم .
وفي ختام اللقاء قدم الوفد درعاً للسيد رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” تقديراً لجهوده ومواقفه الوطنية .
الوسوم

#مدينة القبة المنطقة الغربية ليبيا مجلس النواب نواب

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الوطن الليبية

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