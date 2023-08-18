ارتفاع للحرارة وتحذير هام.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة 18 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 18 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال، اذ تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية مابين (30-35)م، ومابين(34-38) على مناطق الدواخل والجنوب الشرقي بينما على الجنوب الغربي تتراوح مابين(37-42)م. واحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الجبل الأخضر آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد.

ارتفاع للحرارة

ومن المتوقع ان تسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف يومي السبت والأحد على مناطق الشمال الغربي .

تحذير هام

يرجى من المصطافين على الساحل الشرقي أخد الحيطة والحذر خاصة الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب على سرت.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية مابين (32–37)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (29-34)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-42)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية لى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-38)مْ.