ليبيا.. مديرية أمن طرابلس تنفى تعرض مركز شرطة الأندلس لهجوم مسلح

أصدرت مديرية أمن طرابلس بيانا، نفت فيه ما تم تداوله عبر مواقع وصفحات التواصل الإجتماعي، حول تضرر مركز شرطة حي الأندلس أو تعرضه لهجوم مسلح من قبل مسلحين.

وقالت المديرية، في بيان لها، إن الخبر الذي تم نشره عن طريق صفحات التواصل الإجتماعي فيس بوك الغرض منه إثارة الفتنة ويعتبر عاريا عن الصحة ولا أساس له وهو محض إشاعة.

وكانت العاصمة الليبية طرابلس، شهدت اشتباكات مسلحة بين ميليشيات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بالبلاد، مما أدى لانتشار الفوضى وتضرر عدد من الأماكن الحيوية بالعاصمة.

وأظهرت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات وقوع أكثر من 50 قتيلا و146 جريحا من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم، الذي أكد في تصريح خاص وجود قتلى لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن.