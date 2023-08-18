الهنقاري: الوضع في طرابلس مازال تحت الغموض

حذر محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، من غموض الوضع الميداني في العاصمة طرابلس، عقب الاشتباكات التي نشبت بين قوة الردع اللواء444 على خلفية اختطاف آمره محمود حمزة.

وقال الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الوضع في طرابلس ما زال تحت الغموض والترقب مع الشحن الفيسبوكي المستمر في نشر الشر”.

وكانت العاصمة طرابلس، قد شهدت اشتباكات دامية على مدار اليومين الماضيين بين عناصر ما يسمى بـ«جهاز الردع» الذي يقوده عبد الرؤوف كاره من جهة، وعناصر ما يسمى بـ«اللواء 444 قتال» الذي يقوده محمود حمزة من جهة أخرى، بسبب قيام عناصر الردع باعتقال حمزة وهو ما تسبب في اندلاع اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.