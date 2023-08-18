سفير ليبيا بسوريا: نحتاج إلى مصالحة بين أهالي سوق الجمعة بميثاق شرف

تمسك سفير ليبيا لدى سوريا محمد بن شعبان، بضرورة عقد مصالحة بين أهالي سوق الجمعة، عقب الاشتباكات التي نشبت بين قوة الردع اللواء444 على خلفية اختطاف آمره محمود حمزة.

وقال بن شعبان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” نحتاج لمصالحة بين أهلي أبناء “سوق الجمعة”، مصالحة بمثاق شرف بين الأطراف”

وأضاف بن شعبان:” نحتاج مصالحة شاملة بين كل الليبيين، وكل المدن” مختتما منشوره قائلا:” يارب فرج علينا وحنن قلوبنا على بعض” .

وكانت العاصمة طرابلس، قد شهدت اشتباكات دامية على مدار اليومين الماضيين بين عناصر ما يسمى بـ«جهاز الردع» الذي يقوده عبد الرؤوف كاره من جهة، وعناصر ما يسمى بـ«اللواء 444 قتال» الذي يقوده محمود حمزة من جهة أخرى، بسبب قيام عناصر الردع باعتقال حمزة وهو ما تسبب في اندلاع اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.