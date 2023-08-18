عقب تضررها من الاشتباكات الأخيرة.. الحكومة تعلن بدء صيانة مباني الجامعة

أعلنت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة، أن إدارة الشؤون الفنية بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، باشرت حصر مباني جامعة طرابلس المتضررة نتيجة الاشتباكات الأخيرة، بهدف الانطلاق في أعمال الصيانة.

وأضافت المنصة أن الدبيبة قد أصدر تعليماته في وقت سابق للجهاز بضرورة إنجاز الصيانة اللازمة للكليات المتضررة قبل انطلاق العام الجامعي الجديد.

يشار إلى أن الجامعة، وعدد من المؤسسات والمباني العامة، والبيوت والمحال التجارية والممتلكات الخاصة، في الأحياء الواقعة جنوب شرقي العاصمة طرابلس، قد تعرضت لدمار بير جراء الاشتباكات التي دارت بين المجموعات المسلحة التابعة لقوة الردع، واللواء 444 والتي راح ضحيتها أكثر من 50 شخص وإصابة قرابة 150 آخرين.