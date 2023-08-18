الجعيدي لـ الحصادي: أين كان البحث عن الفتوى عندما خططتم لمشروع تسلل باشاآغا إلى طرابلس؟

ليبيا – وصف الناطق الرسمي باسم مجلس البحوث بدار الإفتاء عبدالله الجعيدي، عضو مجلس الدولة منصور الحصادي بـ “المنافق”؛ بسبب تساؤله عن سكوت الفتوى الدينية عن أحداث طرابلس.

الجعيدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” من علامات المنافقين إنهم يظهرون أنفسهم حريصين على الحكم الشرعي وقتما يظنون أنه في مصلحتهم أو يمكن إحراج خصومهم به “(برغماتية)” .

وأضاف :” مع أن حرمة الدماء المعصومة من المعلوم من الدين بالضرورة يعني لا تحتاج فتوى، لكن الحصادي عضو الحزب الديمقراطي يسأل وين المفتي ليس لأنه يعترف بالفتوى بل فقط للتشغيب واستغلال الفرص، وإلا أين كان هذا الورع والخوف من الله والبحث عن الفتوى عندما دعمتم وخططتم لمشروع تسلل باشاآغا إلى طرابلس وإعادة سيناريو دخول السراج في فرقاطة “.

ووجه الجعيدي سؤالا للحصادي :” أين كان حرصكم على الدماء المعصومة؟ أم هي هدر مادام في خدمة مشروع الحزب الديمقراطي؟”.