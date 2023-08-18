افتتاح ديوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ببنغازي

افتتح، اليوم الجمعة، ديوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الشرقية بمدينة بنغازي، وذلك بتسليم ناصر الورفلي رئيس اللجنة المكلفة من رئيس الهيئة خالد المرغني رئيسا لديوان الهيئة بالمنطقة الشرقية

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار جديد معتوق اجديد ، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم ( 40 ) لسنة 2023م بشأن تكليف . رئيس ديوان الهيئة بالمنطقة الشرقية وللقرار رقم (41 ) بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم.

وسيباشر المرغني عمله في مقره الرئيسي بمدينة بنغازي، حيث جاء ذلك بحضور العديد من مدراء الفروع والمكاتب والإدارات بالمنطقة الشرقية . والشخصيات العامة بالدولة.