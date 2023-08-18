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ليبيا.. نقل 23 مصابا للعلاج في تونس منذ بداية اشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




نقل 23 مصابا للعلاج في تونس منذ بداية اشتباكات طرابلس

جهز مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، إجراءات تسفير 23 جريحا للعلاج في تونس منذ بداية الاشتباكات في العامة طرابلس، مشيرا إلى تسيير جهاز الإسعاف الطائرة سبع رحلات لنقل الجرحى.

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز عن نقل 14 جريحا في حالة خطرة إلى تونس لتلقي العلاج، بعد استقرار حالتهم الطبية بشكل يمكن من نقلهم.

وأظهرت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات المسلحة التي جرت في العاصمة طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء وقوع أكثر من 50 قتيلا و146 جريحا من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم، الذي أكد في تصريح خاص وجود قتلى لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن.






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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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