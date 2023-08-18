قدوع: الغرياني على طريق الأنبياء

وصف عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء التابعة للصادق الغرياني، ورئيس قسم الأهلة، عبد الرحمن قدوع، الصادق الغرياني بـ”سلطان العلماء”.

وقال قدوع، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” حفظ الله شيخنا المفتي من كل مكروه- في إشارة للصادق الغرياني، الذي انتشرت شائعة وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأضاف:” هذه سنة الله في العلماء والمصلحين، يؤذيهم شياطين الإنس والجن؛ فيصبرون ولا يلتفتون، مستشهدا بقول الله تعالى (وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ)”، مختتما:” العلماء على طريق الأنبياء”.