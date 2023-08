كشف ملابسات قضية قتل مواطن شقيقه في بنغازي

كشف جهاز البحث الجنائي تفاصيل واقعة العثور على شخص متوفي بسبب طلق ناري أمام محل إقامته في منطقة سيدي فرج ببنغازي.

وذكر الجهاز أن المحضر المحال إلى الجهة المختصة ذكر وجود بندقية المتوفى الخاصة (كلاشنكوف مصرية) وكذلك ظرف فارغ بجانبه، كما ذُكر فيه وجود إصابة (كدمة) في ظهره والتي أثارت شكوك المحققين؛ كون احتمالية أن يكون سببها مقاومة من قبل المتوفي قبل وفاته، وهو ما يؤكد فرضية موته قتلا.

وأوضح الجهاز أنه بعد الاطلاع على نتائج خبير البصمات تبين تطابق بصمات أحد أشقاء المتوفى مع الأثر المرفوع من الذخيرة التي في داخل مخزن البندقية، وبالاطلاع على نتائج خبير الأسلحة بعد الفحص تبين بان الظرف الفارغ والمقذوف المرفوع من مسرع الجريمة خرجا من نفس البندقية.

وذكر الجهاز أن الجاني اعترف بإقدامه على فعلته، عندما شاهد شقيقه (المجني عليه) أمام “فرندة” منزل والده وهو يقوم بالاعتداء على شقيقتهم ومحاولة اغتصابها وهو في حالة سكر ظاهر، مضيفا أنه عندها قام بفك أخته من المجني عليه قام المجني عليه بضربه بمؤخرة البندقية في ظهره، ثم قام الجاني بفك البندقية من المجني عليه والرماية عليه، ما أدى إلى وفاته مباشرةً.

وأكد الجهاز أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحال محضر القضية إلى النيابة العامة مع الموقوف للاختصاص والتصرف.

المصدر: جهاز البحث الجنائي

