ليبيا.. طقس مستقر والحرارة تصل لـ 42 درجة ببعض المناطق

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، بقاء الطقس مستقرا على معظم مناطق البلاد، وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و42 درجة مئوية في جميع المناطق.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب على سرت، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على المناطق الساحلية بين 32 و37 درجة مئوية.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 29 و34 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية.

أما في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية.