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“الزرقاء” مجلسا النواب والدولة سيكملان تنفيذ خارطة الطريق خلال 240 يوما

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

توقع  عضو مجلس النواب حسن الزرقاء توافق مجلسا للنواب والدولة  بشأن التعديلات التي طالب البرلمان مؤخرًا بإدخالها على بعض بنودالقوانين الانتخابية ، بالإضافة إلى أن المجلسان سيستكملان إجراءات تنفيذ خريطة الطريق بالتمهيد لإجراء الانتخابات خلال 240 يوما منإقرار القوانين والعمل على تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف أن تكالة لن يتراجع عن كافة ما أقره مجلسه خلال رئاسة المشري، وسيسعى لتكثيف جهوده لتقريب وجهات النظر بين أعضاءمجلسه حيال كافة النقاط الخلافية التي أثارت انقسامًا خلال الفترة الماضية.

وتابع أن  اعتماد مجلس الدولة للتعديل الدستوري الـ13 أو لخريطة الطريق تم في جلسات صوّت عليها الأعضاء وليس بناء على قرار منالمشري.

الوسوم

التوافق على القوانين الانتخابية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب

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الوطن الليبية

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