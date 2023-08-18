القماطي: أكدت لـ “عون” على ضرورة زيادة إنتاج النفط والغاز

أكد جمعة القماطي زعيم حزب التغيير، أنه أجرى مناقشات وصفها بالممتازة اليوم الجمع مع وزير النفط “محمد عون”، وذلك في لقاء منفصل بحضور رئيس هيئة الطاقة المتجددة الدكتور “عبد السلام أنصاري.

وقال “القماطي”، بحثنا تطورات قطاع الطاقة في ليبيا وأكدنا على الحاجة إلى حماية وزيادة إنتاج النفط والغاز، وكذلك تنفيذ رؤية واضحة لتنويع الاقتصاد ، بعيدًا عن الريع المعتمد على الهيدروكربونات من خلال تطوير موارد الطاقة المتجددة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف “اتفقنا ضرورة العمل بشكل عاجل على تحسين الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي لتحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في التنويع والتنمية المستدامة ومستوى عالٍ من الازدهار”.